Dayitalianews.com - Chiara Ferragni “attappirata” lancia una bordata a Fedez: “Senza di lui…” [VIDEO]

Leggi su Dayitalianews.com

, che è apparso un po’ stralunato nella trasmissione “Sarà Sanremo” dove i cantanti hanno presentato i loro brani, si esibirà con Marco Masini nella serata delle cover durante la quale canterà “Bella str***a”. Una scelta quanto meno singolare, tant’è che in molti con un pizzico di malizia hanno intravisto nella “bella str***a” proprio, l’ormai ex moglie del rapper milanese.Tapiro d’oro aTanta carne a cuore per Valerio Staffelli, il “tapiroforo” di Striscia la Notizia, che ha preso la palla al balzo per fare visita ae consegnarle il tapiro d’oro. L’inviato del tg satirico è andato subito al sodo, chiedendo all’influencer se ritenesse che la canzone fosse dedicata a lei. “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui” – ha replicato l’influencer.