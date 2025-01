Can che abbaia non morde anche se continua a provarci | è lecito chiedersi fino a quando

Leggi su Ildenaro.it

In meno di un mese, per la precisione dail nuovo Presidente si è insediato alla Casa Bianca, l’umanità sta assistendo ai suoi tentavi di ritornare operativo. Quella stessa, nella realtá, avrà generato non poche perplessità per i risultati che sta ottenendo, quasi sempre in modo grezzo, mai completi dei requisiti necessari per centrare l’obiettivo individuato. Si può azzardare a definire tale operatività molto simile, per quanto riguarda i risultati accennati sopra, a qualcosa narrata nel film “Tanto rumore per nulla”. Come carattere il personaggio che sta tentando di calarsi nella parte del 47° Primo Cittadino degli USA è la versione umana di quella di uno dei due cani degli Aristogatti, precisamente quello di taglia più grande. L’animale ripete non stop: “il capo sono io, chi comanda sono sempre io”.