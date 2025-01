Pronosticipremium.com - Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk, il pronostico di Champions League: si a combo e multigol

Per la seconda settimana di fila torna ad essere protagonista la, che nella giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, scenderà in campo per l’ultimo turno della fase campionato, che deciderà i verdetti finali per la qualificazione ad ottavi e spareggi. Tra le sfide, che si disputeranno tutte in contemporanea alle ore 21, ci sarà anche quella tra, che si affronteranno al Signal Iduna Park.I padroni di casa hanno iniziato come peggio non potevano il loro 2025, culminato con l’esonero di Sahin e l’arrivo ad interim di Tullberg. Quattro sconfitte ed un solo pareggio, ottenuto nell’ultima giornata di Bundesliga, lo score delnel nuovo anno. Il match di domani sarà importante per la formazione giallonera, già qualificata ai playoff e con minime speranze di passaggio agli ottavi, ma per sperare servirà ritrovare il successo.