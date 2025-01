Quifinanza.it - Bitcoin oscilla sui 100 mila dollari. Focus su Trump, flussi e nuovi token

Giornate volatili e di attesa per ile le altre criptovalute. Nelle scorse ore sono prima cadute in tandem con i colossi tech, in scia ai timori che l’avvento dell’AI cinese DeepSeek possa mettere in discussioni gli investimenti e le valutazioni delle aziende statunitensi del settore, e poi hanno rialzato la testa. Nella prima mattina del 28 gennaio iltratta a 102,7, secondo dati CoinMarketCap, in rialzo del 3,6% nelle ultime 24 ore e mostrando un andamento in rialzo di appena l’1,2% nell’ultima settimana.sull’amministrazioneGli asset digitali stanno comunque vivendo dei giorni di attesa, sperando che la nuova amministrazionedefinisca le prime misure per il settore. La comunità delle criptovalute è rimasta infatti delusa dal fatto che le criptovalute non siano state menzionate nel discorso iniziale dio incluse in alcun ordine esecutivo finora.