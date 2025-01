Sport.quotidiano.net - Basket A2, la lunga rincorsa dei biancoblù continua al PalaDozza: un’opportunità per avvicinare ancora di più la vetta. Fortitudo, una cinquina che ora fa sognare. Caja tiene alta la tensione: domani arriva Cantù

Laci crede e vuole farlo fino alla fine. Se da un lato la capolista Rimini è tornata di nuovo sola in testa dopo i ko delle immediate inseguirtici, Udine,e Cividale ed ha8 punti di vantaggio sulla formazione di Attilio, dall’altra il Magic Momentnon sembra volersi interrompere. Cinque vittorie consecutive, bottino pieno nell’anno solare, appena 2 sconfitte nelle ultime 12 giocate, hanno permesso a Matteo Fantinelli e compagni di scalare la classifica e di collocarsi, al momento al quinto posto, ma con la prospettiva di provare ad agganciare anche chi li precede. La Effe è tornata a volare, come recita il canto della Fossa, e il popolosogna una rimonta che avrebbe qualcosa di epico. Calma e gesso predica coach Attilioche da una parte incensa i suoi per la prova e la vittoria con Verona, mentre la settimana prima aveva tirato un poi le orecchie ai suoi per la falsa partenza nel match interno con Piacenza.