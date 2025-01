Quifinanza.it - Bando guida turistica 2025, i requisiti e le prove d’esame per l’abilitazione

Leggi su Quifinanza.it

Pubblicato il 28 gennaio ilper guide turistiche, la provavalida perprofessionale. Non si tratta di un concorso in senso stretto, dunque non ci sono posti disponibili: come specifica il Ministero del Turismo, diventeràa tutti gli effetti chiunque superi le selezioni.La domanda di partecipazione può essere inviata fino alle 23:59 del 27 febbraio23:59.IPer accedere alla prova di abilitazione professionale, è necessario godere dei classicianagrafici e di giustizia. Il concorso è aperto a chiunque abbia un diploma di scuola superiore.LeLesono tre:uno scritto;un orale;una prova tecnico-pratica.Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti. Si passa con un punteggio minimo di 25 punti.