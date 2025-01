Lapresse.it - Usa, Meloni: “Scontro su Dazi non conviene a nessuno”

È terminata la visita in Arabia Saudita della presidente del Consiglio, Giorgia. “Pur comprendendo la questione che viene posta dagli Usa suicredo che però il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sia il modo per affrontarla. Quindi farò tutto quello che posso per trovare delle soluzioni insieme all’amministrazione americana” ha detto la premier in un punto stampa, rispondendo a una domanda suinei confronti dell’Europa minacciati dal presidente statunitense Donald Trump.: “Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici”“Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici” su varie materie. Così la premier Giorgiain un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita. “L’Arabia Saudita è un attore di primo piano.