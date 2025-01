Lettera43.it - Sinner si ritira dall’Atp di Rotterdam: «Il mio corpo ha bisogno di riposo»

Dopo il trionfo agli Australian Open 2025, Janniksi prende una pausa e salta il torneo Atp 500 di, di cui era campione in carica. Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori dell’evento olandese, riportando le parole del campione azzurro. «Dopo esserci consultati con il team, abbiamo dovuto decidere per il ritiro», ha spiegato il numero uno al mondo. «Il miohadi tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile alAhoy dello scorso anno e spero di tornarci presto. Auguro a Richard (Krajicek, direttore del torneo, ndr.) un grande evento». La risposta degli organizzatori: «È un vero peccato sia per lui sia per noi che i suoi sforzi a Melbourne gli impediscano di partecipare a».