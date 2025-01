Liberoquotidiano.it - Roma-Napoli, ritardi fino a 90 minuti: caos a Termini, stop per i treni a Tiburtina

Leggi su Liberoquotidiano.it

È in graduale ripresa la circolazione deisulla linea Alta velocità, dopo accertamenti all'infrastruttura traPrenestina e Labico che hanno comportatoa 60. Al momento, secondo quanto riferiscetalia Infomobilità, iAlta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attualea 40. IAlta Velocità sono stati instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenzaa 60. Idel Regionale hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Alcunihanno subito variazioni significative nelle fermate: Il FR 9652-Milano ha effettuato una fermata straordinaria ainvece che a, mentre Il FR 9432-Venezia non ha effettuato la consueta fermata a