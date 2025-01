Terzotemponapoli.com - Radio Goal – L’Inter proverà a vincere Coppa e Campionato. Scudetto? I giocatori del Napoli ci credono!

Mauro, Bruscolotti, Galderisi, Maradona Jr., Graziani e Castellacci sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati d TerzoTempo.Com:Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss: “Siccome già hanno vinto l’anno scorso ilma hanno perso una finale di Champions, credo che i calciatori delsi possano concentrare più sullaeuropea che sulla Serie A. Però i nerazzurri hanno una grande squadra e di certo non possono scegliere, quindi proveranno aentrambe le competizioni. Credo che deldebba impressionare il fatto che ha sempre voglia di migliorarsi. Quelli che hanno già vinto hanno ritrovato la gamba e la testa, Conte li ha ringalluzziti.