Ilgiorno.it - Prezzi delle case in crescita anche nel 2025: cosa dicono le previsioni immobiliari

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 27 gennaio– Milano, come sempre, guida la classifica. Ma il trend positivo è valido per tutte le grandi città. Parliamo dei, inper il. A dirlo è uno studio di Tecnocasa sulleper l’anno appena iniziato. Per Milano si prevede un aumento del 2% del prezzo minimo, del 4% del prezzo massimo. “Il desiderio di comprare casa – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – resiste nel tempo, resiste agli avvenimenti macroeconomici e geopolitici e trae fiducia dai segnali che arrivano dal mercato del credito. I potenziali acquirenti, quindi, guardano all’acquisto con più ottimismo, sebbene debbano considerare l’atteggiamento ancora prudenziale degli istituti di credito rispetto alla valutazione del rischio dell’immobile e di chi necessita del mutuo.