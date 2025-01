Pediatra Farnetani cittadino onorario San Benedetto del Tronto

Leggi su .com

(Adnkronos) – E' l'ideatore delle Bandiere verdi che i pediatri assegnano ogni anno alle spiagge e località marine a misura di bambini e famiglie. E da oggi ilItalodiventa anchedi Sandel, in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, una delle città su cui sventola da anni .L'articoloSandelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”