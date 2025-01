Ilfattoquotidiano.it - Ospedale di Torino, il rettore di UniTo contro la nomina del direttore: c’entra lo stop alla libera professione?

Nei giorni scorsi il Magnificodell’Università di), Prof. Geuna, ben supportato dai suoi colleghi professori della Facoltà di Medicina e Chirurgia che operano nelle strutture messe a disposizione dCittà della Salute e della Scienza di(Aou-Csst) per le scuole di medicina, ha abbandonato l’understatement sabaudo per attaccare a testa bassa la scelta dell’assessore regionaleSanità dire il dott. Thomas Schael a Digenerale dell’Azienda. Così l’assessore Riboldi ha dovutorlo commissario, proprio per aggirare l’opposizione dell’università. Questo Schael dev’essere proprio una sciagura se scende in campo l’Università, in genere così accomodante e allineata alle giravolte della politica sanitaria regionale.L’Aou-Csst è un gigante da 10mila dipendenti circa e ha un bilancio annuale prossimo al miliardo e duecento milioni, un colosso unico nel settore.