Terzotemponapoli.com - Neymar torna al Santos

Leggi su Terzotemponapoli.com

alricomincia da capo per rilanciare se stesso e le sue chance in prospettiva Mondiale 2026 salutando l’Arabia Saudita.Ria casa, nel suo Santos, il club dei suoi natali calcistici e che lo ha segnalato all’attenzione generale sul palcoscenico internazionale.Con l’Al-Hilal, èlegato fino al prossimo 30 giugno da un contratto da 200 milioni di euro a stagione, ma che nelle scorse settimane ha deciso di tagliarlo dalla lista dei giocatori selezionabili per la Saudi Pro League. Una questione di costi, certo, ma soprattutto legata alle precarie condizioni fisiche del classe ‘92, reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio dell’ottobre 2023. E che notevolmente ha compromesso il suo rendimento in campo, con appena 7 partite e un gol in Arabia.