Napoli ultima settimana di fuoco | 3 colpi in canna per De Laurentiis

Ci siamo! Siamo entrati nell’del mercato di gennaio e ilsi prepara a chiudere iscudetto: 2 o addirittura 3di: 3inper De(AnsaFoto) – serieanews.comC’è qualcosa di magnetico nell’di mercato. È quel momento in cui ogni voce diventa un potenziale colpo, ogni silenzio una strategia. E per il, questa non è unacome le altre: è lain cui il destino di una stagione può cambiare.Dopo aver salutato Kvicha Kvaratskhelia, venduto al PSG per una cifra monstre, i tifosi aspettano che il presidente Detiri fuori l’asso dalla manica. O meglio, gli assi.Nel frattempo, sul campo, la squadra di Antonio Conte continua a regalare spettacolo. Sette vittorie consecutive, primo posto blindato e una convinzione che sembra crescere di partita in partita.