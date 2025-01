Rompipallone.it - Milan, Conceicao non è soddisfatto: il messaggio del tecnico alla società

non ènonostante la vittoria in extremis contro il Parma: ecco ildelrivolto.Unancora una volta deludente vince all’ultimo respiro contro il Parma. I rossoneri vanno due volte sotto e nel recupero la ribaltano grazie alle reti del solito Reijnders e del rientrante Chukwueze. Tre punti importantissimi che però non nascondo le enormi lacune di questa squadra, sia dal punto di vistache caratteriale.Lacune, per di più, presenti anche nella costruzione della rosa. Le poche alternative costringono Reijnders e Fofana agli straordinari (il francese, ammonito, salterà per squalifica il derby contro l’Inter) evorrebbe poter contare su un numero maggiore di calciatori. Ilportoghese, al termine della gara contro gli emiliani, ha voluto mandare un chiarodirigenza.