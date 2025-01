Isaechia.it - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, la loro risposta alle critiche dopo l’intervista a Verissimo

Leggi su Isaechia.it

di ieri pomeriggio adiDeha parecchio fatto discutere il web.La neo coppia infatti, all’interno dell’intimo studio di Silvia Toffanin, ha raccontato come sta procedendo larelazione al di fuori delle telecamere di Uomini e Donne. Ma l’ex tronista ha anche confessato quali sono i suoi timori nell’affrontare nell’immediato una convivenza. (CLICCA QUI per leggere).Ma non è finita qui. Sempre ieri pomeriggio poi sono state mostrate in esclusiva ale immagini delle prime 100 ragazze scese per corteggiare Gianmarco Steri, l’ormai ex corteggiatore diche non è stato poi scelto. La romana però ha solamente avuto delle belle parole nei confronti del romano e gli ha augurato di trovare anche lui una persona con la quale iniziare una relazione, proprio come ha fatto lei durante il suo percorso.