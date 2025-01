Inter-news.it - Marinelli si perde un rigore: più di un semplice dubbio in Lecce-Inter. La moviola – CdS

La partita, conclusasi con un perentorio 0-4 in favore dei nerazzurri, sembrava destinata a non sollevare particolari polemiche arbitrali. Eppure, nonostante il risultato netto, il Corriere dello Sport questa mattina ha dedicato spazio alladel match, confermando la presenza di un episodio controverso.LA– La direzione dell’arbitroinè stata definita “estremamente” dal quotidiano romano, con una valutazione complessiva di 6. Un giudizio positivo che che non convince del tutto, soprattutto alla luce di un episodio in area didelche ha fatto discutere. L’azione incriminata si verifica quando Baschirotto nel tentativo di contrastare un cross di Lautaro Martinez, colpisce la palla con il braccio destro. Secondo il Corriere dello Sport, la posizione iniziale del difensore sembrava regolare, con le braccia dietro la schiena.