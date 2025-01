Ilveggente.it - Lotteria degli scontrini come i Gratta e Vinci: la rivoluzione ha inizio

cambia late immediate col nuovo.L’obiettivo è sempre quello: incentivare gli acquisti effettuati attraverso metodi di pagamento elettronici. Ma c’era bisogno di “svecchiare” il sistema ed è per questo motivo che il Governo ha ben pensato di apportare qualche modifica al meccanismo dell’ormai famosissima. Nell’anno appena iniziato, ci saranno tante novità a sorprendere e ad ingolosire gli italiani.: laha(AnsaFoto) – Ilveggente.itIniziamo col dire che l’edizione 2025 sarà molto più ricca rispetto a quelleanni che ci siamo lasciati alle spalle. Lo scorso anno,dichiarato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati assegnati premi per un totale di 36,6 milioni di euro: 30 di questi milioni sono finiti nelle tasche dei cittadini, mentre il resto è stato destinato alle attività commerciali.