Ilgiorno.it - La protezione civile di Lodi cerca nuovi giovani volontari. Parte la prima Accademia: come partecipare

Casalpusterlengo (), 27 gennaio 2025 – Per far entrare sempre piùin, la Fircb Sergiano lancia ladellagiana. Per scoprirne i segreti, i genitori potrannocipare all’incontro informativo del 22 febbraio, alle 10, in via Scotti, nella sede del sodalizio. “Legandoci ai campi scuola di, che svolgiamo ogni anno con successo, abbiamo messo in piedi questa– spiega la formatrice Stephanie Tonani –.a marzo, prevede u n incontro mensile, che sarà proposto o sabato o domenica mattina ed è destinato a ragazzini dai 10 ai 18 anni. Con ritrovo, per lateorica, a Casalpusterlengo, in via Scotti, nelle nostre sedi e uscite, gestite da noi, nei territori limitrofi, per quanto riguarda lapratica”.