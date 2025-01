Screenworld.it - Kraken Mare: il nuovo manga in uscita in Giappone (per ora) disegnato da un volto tutto italiano

Per tutti gli appassionati dei, e non solo, arrivano buone nuove dal paese del sol levante. Inè inunpiuttosto promettente:. Dove risiede la sua particolarità? Che èdall’Massimo Dall’Oglio, esperto nel campo del fumetto e con un tratto dinamico tale da essere ingaggiato da Kodansha. La serie a fumetti, chiaramente, non ha ancora un data diitaliana, ma gustiamoci i primi dettagli di un progetto incredibilmente interessante.Con un post sui suoi canali social, e quelli del suo collega Guillaume Dorison che lo accompagnerà in questo viaggio, l’artistafamoso per il suo lavoro per Sergio Bonelli editore su Nathan Never come anche sulla versione a fumetti di Le Cronache del Mondo Emerso, veniamo a conoscenza che in seguito a un posticipo avvenuto ad Agosto il momento è giunto.