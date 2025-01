Leggioggi.it - Invalidità oncologica: revisione Inps semplificata da Gennaio 2025

La Legge di Bilancio(Legge n. 207), ha introdotto importanti novità per chi deve accertare la propriao una condizione di disabilità riconosciuta.In particolare, l’articolo 1, comma 167, stabilisce che fino al 31 dicembre, le visite diper chi ha già ottenuto il riconoscimento dell’seguiranno le regole previste dal Decreto 76 del 16 luglio 2020. Tuttavia, chi lo desidera, può comunque richiedere una visita diretta. Per chiarire queste novità, l’ha pubblicato le prime indicazioni pratiche con il Messaggio n. 188 del 17, fornendo istruzioni su come procedere.Vediamo in dettaglio cosa cambia. Leggi anche: Legge 104: le novità in arrivo daIndiceprestazioni per patologia: valutazione sugli atti o visita diretta Come funziona l’accertamento diRichiesta di visita diretta Semplificazione accertamento sanitarioprestazioni per patologiaLa Manovraha introdotto un’importante novità nel Decreto Disabilità (Decreto legislativo 3 maggio 2024, n.