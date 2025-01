Metropolitanmagazine.it - Il nuovo album di Lady Gaga si chiamerà Mayhem e uscirà il prossimo 7 marzo

Negli ultimi giorni, sul sito ufficiale diera apparso un conto alla rovescia che aveva messo in allerta tutti i fan della cantante statunitense. Dopo mesi d’indiscrezioni e indizi lanciati qua e là, infatti, tutti antendevano una notizia definitiva e ufficiale riguardo aldi Stefani Joanne Angelina Germanotta. Notizia che, in effetti, è arrivata allo scoccare delle 17:00, ora italiana. Ildisco sarà disponibile in digitale e nei negozi dal, e s’intitolerà. La sorpresa, tuttavia, è stata parzialmente rovinata dalla comparsa, nelle ultime ore, di una serie di cartelloni pubblicitari, spuntati sui tabelloni di diverse città degli Stati Uniti. I billboard, dunque, hanno svelato in anticipo sulla tabella di marcia i dettagli della prossima fatica musicale di, la settima in studio.