Milan Futuro sfuma la salvezza diretta | saranno playout contro la SPAL

Milan Futuro: per si ragazzi di Oddo saranno playout contro la SPAL Pianetamilan.it - Milan Futuro, sfuma la salvezza diretta: saranno playout contro la SPAL Leggi su Pianetamilan.it La giornata odierna porta in primo piano anche il: per si ragazzi di Oddola

Approfondimenti da altre fonti

Milan Futuro in cerca di conferme contro il Sestri Levante: fondamentale per la salvezza - La vittoria contro il Campobasso ha dato nuova linfa al Milan Futuro, che ora vuole dare continuità ai risultati 🔗pianetamilan.it

Spal contro Milan Futuro: la sfida decisiva per la salvezza nei playout - La doppia sfida col Milan Futuro in programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza della Spal nel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione i playout rappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la salvezza, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni. 🔗sport.quotidiano.net

Lucchese, penalizzazione e incubo playout: salvezza con il Milan futuro - La Lucchese è vicina a un vero e proprio terremoto: penalizzazione in vista e rischio di giocarsi la salvezza contro il Milan Futuro 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Serie C Girone B, Milan Futuro cade a Gubbio e la salvezza passerà dai playout. Non basta la doppietta di Camarda; Serie C Girone B, Milan Futuro cade a Gubbio per tre a due e dovrà cercare la salvezza attraverso i playout. Le immagini della gara (VIDEO); Milan Futuro, Camporese fiducioso per l’ultima fase della stagione: le dichiarazioni; Seconde squadre in Serie C. Atalanta e Juve a caccia dei playoff, disastro Milan. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Corsa salvezza serie C: Lucchese, Milan Futuro, Spal e Sestri Levante in lotta - Ultimi 90 minuti decisivi nel girone B di serie C: Lucchese, Milan Futuro, Spal e Sestri Levante si giocano la salvezza. 🔗msn.com

Milan Futuro sconfitto dal Gubbio: salvezza diretta sfumata, si va ai playout - Il Milan Futuro perde 3-2 contro il Gubbio e dovrà affrontare i playout contro la Spal per restare in Serie C. 🔗ilgiorno.it

Milan Futuro sfida il Gubbio per la salvezza diretta in Serie C - Il Milan Futuro affronta il Gubbio con l'obiettivo di vincere e raggiungere la salvezza diretta nel Girone B di Serie C. 🔗ilgiorno.it