Pusher di cocaina arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Paternò un uomo di 41 anni, residente in città, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di un significativo quantitativo di cocaina destinata allo spaccio. Dopo aver monitorato i suoi movimenti, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo.

