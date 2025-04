Serie A Venezia-Milan 0-1 | Pulisic apre subito le marcature! | LIVE News

Venezia-Milan, 34^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri Pianetamilan.it - Serie A, Venezia-Milan 0-1: Pulisic apre subito le marcature! | LIVE News Leggi su Pianetamilan.it Alle ore 12:30 al 'Penzo' c'è, 34^ giornata dellaA 2024-2025: ecco iltestuale della partita dei rossoneri

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Milan, due nomi per il vice Pulisic: giocano in Serie A - Nel prossimo calciomercato estivo il Milan effettuerà vari innesti: sulle fasce, in particolare, è lecito attendersi qualcosa di grosso 🔗pianetamilan.it

Serie A, Lecce-Milan 2-3: Pulisic firma il sorpasso! | LIVE News - Alle ore 18:00 c'è Lecce-Milan al 'Via del Mare': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗pianetamilan.it

Top 11 Serie A: Retegui-Kolo Muani da sogno, Pulisic assist man, Carlos Augusto ritrovato - Lunedì sera, il posticipo vinto dall`Inter contro la Fiorentina ha chiuso la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Venezia-Milan 0-1 Serie A 2024/2025: Conde e Abraham: Gioco di Sponda; Serie A, Venezia-Milan e Como-Genoa: le formazioni ufficiali; Serie A 2024-2025: Venezia-Milan, le probabili formazioni; Venezia-Milan: le formazioni ufficiali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Venezia Milan 0-0 LIVE: inizia il match di Serie A! - Al Penzo il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Venezia Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia Milan, valevol ... 🔗calcionews24.com

Serie A: Venezia-Milan DIRETTA e FOTO - Archiviato lo 0-3 all'Inter, il Milan torna con la testa al campionato dove nell'anticipo delle 12.30 della 34/a giornata di Serie A sarà atteso dalla difficile trasferta in casa del Venezia. 🔗ansa.it

Venezia-Milan, spinta da derby per i rossoneri: Jovic uomo chiave - Scopri il pronostico di Venezia-Milan: quote, marcatori favoriti e statistiche aggiornate. Jovic e Pulisic uomini chiave per i rossoneri. 🔗milanosportiva.com