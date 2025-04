Oasport.it - Calcio: è morto Jair, incantò gli Anni ’60

Ilpiange la scomparsa dida Costa, noto semplicemente come. Malato da tempo, se n’è andato a Osasco all’età di 84. Ed è una parabola particolare, la sua, quella di un uomo che era forte, fortissimo, ma non ebbe mai dal Brasile quello che avrebbe potuto dare in epoche diverse.Questo perché, nei suoid’oro, nel suo stesso ruolo, ala destra, c’era un altro grande interprete: Garrincha, una figura con una storia non solo calcistica tutta da ricordare. Fu anche per questo che di Mondiale ne vinse un solo, quello del 1962, in cui non giocò mai nel suo Brasile. Anzi, giocò in assoluto un unico incontro, quello in amichevole con il Galles.Nato a Santo André il 9 luglio 1940, di fattoè sempre stato uno di Osasco, dove è cresciuto e dove, alla fine, ha terminato i suoi giorni.