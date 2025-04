Caglio ciclista cade sulla strada impervia | muore in ospedale

Caglio. Un uomo ha perso la vita a seguito di una caduta in bicicletta avvenuta intorno alle 14.30 su una strada particolarmente impervia della zona.Il ciclista, soccorso immediatamente dai sanitari e dal personale del Soccorso alpino. Quicomo.it - Caglio, ciclista cade sulla strada impervia: muore in ospedale Leggi su Quicomo.it Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 aprile, a. Un uomo ha perso la vita a seguito di una caduta in bicicletta avvenuta intorno alle 14.30 su unaparticolarmentedella zona.Il, soccorso immediatamente dai sanitari e dal personale del Soccorso alpino.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caglio, ciclista cade sulla strada impervia: muore in ospedale - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 aprile, a Caglio. Un uomo ha perso la vita a seguito di una caduta in bicicletta avvenuta intorno alle 14.30 su una strada particolarmente impervia della zona. Il ciclista, soccorso immediatamente dai sanitari e dal personale del Soccorso alpino... 🔗quicomo.it

Ciclista cade sulla strada per l'Alpe di Paglio: soccorsi urgenti - Un ciclista di 34 anni è stato protagonista di un serio sinistro nel primo pomeriggio di domenica 30 marzo mentre percorreva la strada che collega il comune di Casargo all'Alpe di Paglio, apprezzata meta turistica situata a 1.450 metri sul livello del mare nel cuore della Valsassina. La... 🔗leccotoday.it

Cade e sbatte la testa durante la gara in Carso: ciclista a Cattinara - GORIZIA - Questa mattina tra le 11:30 e le 12:30 la stazione di Trieste del Soccorso alpino e speleologico è intervenuta a Jamiano dove un ciclista si era procurato un brutto infortunio. L'uomo, un sessantaduenne di nazionalità slovena che stava partecipando a una gara di mountain bike, è caduto... 🔗triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

Caglio, ciclista cade sulla strada impervia: muore in ospedale; Caglio ciclista cade sulla strada impervia | muore in ospedale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Caglio, ha un malore e cade dalla bici: morto un 65enne - Morto il 65enne impegnato in un’escursione in bicicletta in una zona impervia a Caglio. L’uomo, che non è residente in ... 🔗espansionetv.it

Caglio, 60enne cade in bici in una zona impervia. Soccorso con l’elicottero - Un 60enne impegnato in un’escursione in bicicletta in una zona impervia a Caglio è caduto lungo il sentiero. Nell’incidente, avvenuto ... 🔗espansionetv.it

Ciclista cade sulla strada per l'Alpe di Paglio: soccorsi urgenti - Un ciclista di 34 anni è stato protagonista di un serio sinistro nel primo pomeriggio di domenica 30 marzo mentre percorreva la strada che collega il comune di Casargo all'Alpe di Paglio, apprezzata ... 🔗leccotoday.it