Jovic dopo l’Inter torna fuori! Problema prima di Venezia-Milan

Jovic si ricorda di essere un attaccante solo quando vede l'Inter. Il calciatore, prima di Venezia-Milan, ha accusato un Problema e rimane fuori dagli undici titolari. INFORTUNIO – Luka Jovic non riesce a dare continuità alle sue ultime prestazioni e torna in panchina in occasione di Venezia-Milan. Mercoledì ha segnato la doppietta decisiva per eliminare l'Inter dalla Coppa Italia, pochi giorni dopo rimane fuori per l'ennesima volta in questa stagione. L'attaccante ha accusato un dolore lombare durante il riscaldamento e Sergio Conceicao ha dovuto optare per un'altra scelta davanti. Al posto di Jovic giocherà Tammy Abraham. Con l'inglese dietro Rafael Leao e Christian Pulisic.

