Che Tempo Che Fa non va in onda il 27 aprile 2025 | il motivo della sospensione

Tempo Che Fa, il celebre talk show domenicale condotto da Fabio Fazio su NOVE, non andrà in onda stasera, domenica 27 aprile 2025. L’annuncio era nell’aria già da qualche giorno: dopo la pausa per la Pasqua, il programma prolunga la sospensione per un’altra settimana.IndicePerché Che Tempo Che Fa non va in onda il 27 aprile 2025?Quando torna Che Tempo Che Fa?Perché Che Tempo Che Fa non va in onda il 27 aprile 2025?Il motivo principale del cambio di programmazione non direttamente sarebbe legato alla concomitanza con la morte di Papa Francesco, un evento che ha modificato drasticamente i palinsesti televisivi italiani per lasciare spazio a speciali, dirette e approfondimenti.Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, la produzione ha deciso di evitare la messa in onda per le festività legate alla Pasqua. .com - Che Tempo Che Fa non va in onda il 27 aprile 2025: il motivo della sospensione Leggi su .com CheChe Fa, il celebre talk show domenicale condotto da Fabio Fazio su NOVE, non andrà instasera, domenica 27. L’annuncio era nell’aria già da qualche giorno: dopo la pausa per la Pasqua, il programma prolunga laper un’altra settimana.IndicePerché CheChe Fa non va inil 27?Quando torna CheChe Fa?Perché CheChe Fa non va inil 27?Ilprincipale del cambio di programmazione non direttamente sarebbe legato alla concomitanza con la morte di Papa Francesco, un evento che ha modificato drasticamente i palinsesti televisivi italiani per lasciare spazio a speciali, dirette e approfondimenti.Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, la produzione ha deciso di evitare la messa inper le festività legate alla Pasqua.

