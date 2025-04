Vlogger britannico in Yunnan | storia di splendore naturale e ricchezza culturale

Yunnan attraverso gli occhi del viaggiatore britannico Lee! Dalle acque cristalline del Lago Fuxian alle nebbiose foreste di te’ della Montagna Jingmai e alle stupefacenti Terrazze di Riso Hani: godetevi il meglio dello splendore della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612452561245252025-04-27Vlogger-britannico-in-Yunnan-storia-di-splendore-naturale-e-ricchezza-culturale Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Vlogger britannico in Yunnan: storia di splendore naturale e ricchezza culturale Leggi su Romadailynews.it Scoprite loattraverso gli occhi del viaggiatoreLee! Dalle acque cristalline del Lago Fuxian alle nebbiose foreste di te’ della Montagna Jingmai e alle stupefacenti Terrazze di Riso Hani: godetevi il meglio dellodella Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612452561245252025-04-27-in--di--e-Agenzia Xinhua

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una storia di 220 anni per la Confraternita - La Confraternita del Sacro Cuore di Tolentino, detta dei "sacconi", compie 220 anni di storia. "In questo anno giubilare – spiega il priore della confraternita Andrea Carradori - ha ricevuto il dono di un piccolo quadro devozionale della fine del XVII secolo raffigurante l’Ecce Homo, che costituiva oggetto nella devozione da parte delle monache nell’alta marca urbinate. Questa pregevole opera d’arte, che si aggiunge al patrimonio culturale cittadino, rimarrà esposta nella chiesa del Sacro Cuore, in centro storico, per le cerimonie pasquali che confermano ancora una volta la particolare ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Paratici al Milan? Perché così il Diavolo va contro la sua storia - Che dire del Milan che riesce a trasformare la prima decisione giusta da due anni a questa parte in una scelta sbagliata? Ci serve un direttore sportivo, via ai casting, ok abbiamo scelto... Fabio Paratici, l'unico su piazza inibito, sotto processo e con una società (la Juventus) lasciata in braghe di tela nel curriculum. Incredibile ma vero, accordo verbale raggiunto e firma che arriverà quando potrà arrivare, dato che il diretto interessato sta scontando 30 mesi di squalifica. 🔗liberoquotidiano.it