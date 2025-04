Un aereo da turismo passa a tutta velocità accanto agli scialpinisti sul Monte Rosa | Tragedia sfiorata

aereo da turismo atterra su un ghiacciaio del massiccio del Monte Rosa. Vira a sinistra e subito si dirige in modo quasi perpendicolare alla traccia che decine di scialpinisti percorrono in salita. Quindi prosegue la sua corsa a tutta velocità in mezzo alle cordate, per poi decollare e allontanarsi. È accaduto sul Colle Sesia, a 4.230 metri di quota, poco lontano dal confine con l'Italia. "Sono stato testimone di una mancata Tragedia in Svizzera", ha scritto sui social l'alpinista pieMontese Luca Calzone, che ha postato un video dell'accaduto, scatenando una serie di polemiche. In base al numero di immatricolazione, il velivolo è un Piper Pa18 ed è nella flotta di un aeroclub svizzero

