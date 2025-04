Avellino lo striscione della Vecchia Guardia riappare in Curva Nord

Avellino, dopo sette anni di attesa, è una tappa significativa per la squadra e per la città. In concomitanza con l'ultima partita di campionato, che vedrà i lupi affrontare il Team Altamura, un simbolo della passione avellinese riemerge in un nuovo contesto.

Nuova collocazione allo stadio Partenio. Ed ecco una delle iniziative per la nuova festa promozione Avellino. "B, agli amici persi per strada": lo striscione della Vecchia Guardia di Mario Dell'Anno