LIVE Italia-Galles 0-0 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA | inizia il match!

DIRETTA LIVE1? SI COMINCIA!12:29 E' tutto pronto per l'inizio del match!12:27 Si prosegue con gli inni nazionali.12:25 Un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco.12:24 Il Galles risponde con: Gwenllian Pyrs, Kelsey Jones, Donna Rose, Abbie Fleming, Kate Williams, Bethan Lewis, Georgia Evans, Keira Bevan, Lleucu George, Carys Cox, Courtney Keight, Hannah Jones, Lisa Neumann e Jasmine Joyce-Butchers.12:21 L'Italia scenderà in campo con: Silvia Turani (41 caps), Vittoria Vecchini (35 caps), Sara Seye (31 caps), Sara Tounesi (47 caps), Giordana Duca (56 caps), Beatrice Veronese (26 caps), Francesca Sgorbini (32 caps), Elisa Giordano (72 caps), Sofia Stefan (95 caps), Veronia Madia (55 caps), Alyssa D'Incà (30 caps), Sara Mannini (7 caps), Michela Sillari (53 caps), Vittoria Ostuni Minuzzi (40 caps).

