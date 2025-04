Giorgio Panariello chi sono le due ex importanti e l’attuale fidanzata Claudia

Giorgio Panariello attualmente legato alla fidanzata e modella Claudia Capellini, nel passato ha avuto due importanti relazioni con Elena Metti e Dalila FrassanitoOggi vedremo il comico toscano ospite della nuova puntata di Domenica In, a partire dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice Mara Venier. È durata diciassette anni la storia d’amore tra Panariello ed Elena Metti. Classe 1966, la donna è stata al fianco dell’artista anche sotto il profilo professionale divenendo la sua manager. Sulle poche notizie circolanti in rete, la Metti aveva rilasciato un’intervista sulle pagine di Gente nel 2006, quando era legata al celebre compagno, ribadendo l’importante supporto che le stava offrendo a seguito di una malattia che l’aveva costretta a rimanere a lungo in casa: “Ho perso già molto peso e mi sto accettando sempre di più. Metropolitanmagazine.it - Giorgio Panariello, chi sono le due ex importanti e l’attuale fidanzata Claudia Leggi su Metropolitanmagazine.it attualmente legato allae modellaCapellini, nel passato ha avuto duerelazioni con Elena Metti e Dalila FrassanitoOggi vedremo il comico toscano ospite della nuova puntata di Domenica In, a partire dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice Mara Venier. È durata diciassette anni la storia d’amore traed Elena Metti. Classe 1966, la donna è stata al fianco dell’artista anche sotto il profilo professionale divenendo la sua manager. Sulle poche notizie circolanti in rete, la Metti aveva rilasciato un’intervista sulle pagine di Gente nel 2006, quando era legata al celebre compagno, ribadendo l’importante supporto che le stava offrendo a seguito di una malattia che l’aveva costretta a rimanere a lungo in casa: “Ho perso già molto peso e mi sto accettando sempre di più.

Ne parlano su altre fonti

Sanremo 2025, Carlo Conti: “Stasera Panariello fa da baby sitter a mio figlio”. Marcuzzi: “Dopo due anni al freddo, mi hanno tirato dentro”. Cattelan: “Sono distrutto. ma è una follia bellissima” - Sono stati 13 milioni e 575mila gli spettatori medi che hanno assistito alla serata Cover del 75esimo Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Giorgia con Annalisa sulle note del brano premio Oscar “Skyfall” di Adele. Il dato si riferisce alla media total audience. Lo share medio è stato pari al 70.8% di share. E così si avvicina il Gran Finale di Sanremo 2025, un’edizione da record sotto la guida di Carlo Conti che stasera sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan (quest’ultimo reduce dall’esperienza di successo del Dopofestival). 🔗ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti rivela che Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si sono offesi per la mancata chiamata a Sanremo - Carlo Conti reagisce al video sarcastico di Leonardo Pieraccioni, che s'aspettava la chiamata a Sanremo con Giorgio Panariello: "Quest'anno non arriveranno. Sarebbe stato banale. Se l'aspettavano tutti. Poi si sono offesi e cercherò di recuperare durante l'anno".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Enzo e Giorgio sono morti nello stesso giorno: i due poliziotti portati via da un brutto male - Lutto a San Giorgio a Cremano dove due agenti della polizia locale sono morti nello stesso giorno, uccisi da un brutto male. A darne notizia è il sindaco Giorgio Zinno che, sui social, ha postato un lungo messaggio per le famiglie colpite dal lutto. Queste le sue parole: ""Cari concittadini... 🔗napolitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

I “due amici storici” da convincere, quel sorriso di Carlo. Panariello e Pieraccioni co-conduttori a Sanremo 2025?; Vanessa Incontrada si racconta a Verissimo: dal rapporto con i figli e con la madre all'amicizia con Giorgio P; Siparietto tra Panariello e Conti: “Ti prepari per l’anno prossimo?”; Panariello con Carlo Conti: “Ti stai preparando per l’anno prossimo?” “No, per l’estate”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giorgio Panariello racconta la genesi della sua celebre imitazione di Renato Zero a Che tempo che fa - Giorgio Panariello, ospite di "Che tempo che fa", ha svelato i suoi progetti futuri, tra cui il film "Incanto" e la tournée teatrale "E se domani...", parlando anche della sua celebre imitazione di Re ... 🔗ecodelcinema.com

Il dramma di Giorgio Panariello: la morte del fratello minore - Dietro la vita da comico di Giorgio Panariello si nascondono alcuni dei dolori più grandi per un uomo, come la prematura morte del fratello minore Franco: ecco cosa sappiamo ... 🔗tag24.it

Giorgio Panariello a Che tempo che fa: “Così è nata la mia imitazione di Renato Zero” - Giorgio Panariello, presto al cinema nel film di Pier Paolo Paganelli “Incanto”, si è raccontato a “Che tempo che fa” ... 🔗dilei.it