Il video dei saluti romani per Mussolini a Dongo gli antifascisti rispondono cantando “Bella Ciao”

Dongo (Como) un centinaio di neofascisti si sono trovati per commemorare, con saluti romani e fiori, la cattura e l'uccisione di Mussolini e altri 15 gerarchi fascisti avvenuta 80 anni fa. La contro manifestazione dell'Anpi ha risposto cantando "Bella Ciao" durante la chiamata del presente. Leggi su Fanpage.it Questa mattina a(Como) un centinaio di neofascisti si sono trovati per commemorare, cone fiori, la cattura e l'uccisione die altri 15 gerarchi fascisti avvenuta 80 anni fa. La contro manifestazione dell'Anpi ha risposto"Bella Ciao" durante la chiamata del presente.

Se ne parla anche su altri siti

Daniele Fabbri, saluti romani e apologia di fascismo, ma non come vi immaginate - Probabilmente ultimamente vi sarà capitata la notizia di un comico italiano che è stato denunciato dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per averla definita “puzzona” all’interno di uno spettacolo di stand up. Ecco, quel comico è Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero. E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra. 🔗361magazine.com

Verso la manifestazione del 15 febbraio. On line il video sui tagli fatti nei boschi dei Castelli Romani - Il Comitato per la Protezione dei Boschi dei Colli Albani ha realizzato un video che sintetizza la situazione presente in alcuni grandi aree ormai pesantemente compromesse dai tagli del ceduo e dal passaggio dei macchinari. Tra queste, la via Francigena tra Nemi e Velletri, la Via Sacra a Monte Cavo, le Faete, l’Artemisio veliterno. Vi invitiamo a vedere e diffondere questo breve filmato di poco più di un minuto, molto più esplicativo di mille parole: “Stiamo procedendo speditamente per organizzare il corteo che sabato 15 febbraio, con ritrovo dalle 10. 🔗laspunta.it

Serie D, Trastevere-C.O.S. Sarrabus Ogliastra 3-1 (VIDEO HIGHLIGHTS): i romani si impongono con Scaffidi e una doppietta di Crescenzo - Nella 24.a giornata del campionato di Serie D (girone G) disputata oggi pomeriggio al “Trastevere di Stadium” di Roma il Trastevere ha sconfitto il C.O.S. Sarrabus Ogliastra con il risultato di 3-1. La squadra capitolina partita subito forte con due occassioni nei primi minuti: prima con Calderoni che da ottima posizione si faceva parare il […] L'articolo Serie D, Trastevere-C.O.S. Sarrabus Ogliastra 3-1 (VIDEO HIGHLIGHTS): i romani si impongono con Scaffidi e una doppietta di Crescenzo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il video dei saluti romani per Mussolini a Dongo, gli antifascisti rispondono cantando Bella Ciao; La vera storia del saluto romano (che non è romano) da Mussolini a Musk: i film muti, il «furto» dei nazisti e una tradizione inventata; Napoli, saluti romani dopo il gol di Mussolini con la Juve Stabia: la procura apre un fascicolo - Il video; Il video dell'esultanza dello stadio della Juve Stabia al primo gol di Romano Floriani Mussolini, nipote di Benito Mussolini. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il video dei saluti romani per Mussolini a Dongo, gli antifascisti rispondono cantando “Bella Ciao” - Questa mattina un centinaio di neofascisti si sono radunati sul lungolago di Dongo, in provincia di Como, per commemorare con saluti romani e rose rosse la cattura e la morte di Mussolini che 80 anni ... 🔗fanpage.it

Romano Floriani Mussolini segna in Serie B: il video dell'esultanza che fa scoppiare la polemica - Il gol di Romano Floriani Mussolini in Serie B scatena ... ha celebrato il nome del giocatore con saluti romani, un gesto immortalato nei video che hanno rapidamente fatto il giro dei social. 🔗msn.com

A Dongo il saluto romano dell’estrema destra per Mussolini: ma gli antifascisti cantano Bella Ciao - Un centinaio di persone sul lungolago, imponente schieramento di polizia per tenere distanti i manifestanti radunati dall’Anpi ... 🔗msn.com