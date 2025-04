La prima volta che mi hanno fermato in mezzo alla strada pensavo di aver parcheggiato male la macchina L’amore? Sono felice | lo rivela Nicolas Maupas

Nicolas Maups è al cinema con "L'amore, in teoria", che vede al centro i ragazzi di oggi – sullo sfondo di Milano – con le loro paure, la voglia di combattere per un ideale, ma anche che non ha paura a mostrare il lato più fragile contro un machismo imperante. L'attore ha presentato la pellicola a "Verissimo" e, durante la chiacchierata nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato il rapporto con la popolarità."Ho sempre cercato di mantenermi ancorato alle mie origini e alle mie radici, – ha detto – quindi la popolarità è cresciuta su un binario parallelo. La prima volta che mi hanno fermato in mezzo alla strada pensavo di aver parcheggiato male la macchina!". L'amore per questo mestiere è nato tutto in famiglia: "I miei genitori mi hanno fatto avvicinare al mondo del cinema, con mia mamma giocavo e reinterpretavo le scene dei film per farla ridere".

