Perugia Enzo 83 anni disperso a Ferro di Cavallo | proseguono le ricerche senza sosta

proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di Enzo, l'uomo di 83 anni scomparso nella serata di ieri nei boschi a Ferro di Cavallo in località Fontana a Perugia. Le squadre dei Vigili del Fuoco dell'Umbria sono impegnate incessantemente nelle ricerche, supportate da unità cinofile, droni (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – SAPR), un elicottero e squadre di terra. Sul posto è presente anche personale specializzato del SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria).Intanto, sui social è stato lanciato un appello, a nome della famiglia del disperso. Enzo si sarebbe allontanato dalla zona di via Col di Lana. Chi dovesse avvistarlo è pregato di contattare immediatamente la famiglia al numero 3280442821 oppure di avvisare i Vigili del Fuoco. Al momento delle scomparsa Enzo indossava un cappello blu, un giacchetto grigio e un paio di pantaloni blu tipo tuta.

Cosa riportano altre fonti

Perugia. Uomo di 83 anni disperso nei boschi della zona di Ferro di Cavallo, in via Col di Lana - Da ieri sera i Vigili del Fuoco di Perugia sono impegnati nelle ricerche di un uomo di 83 anni, disperso nei boschi della zona di Ferro di Cavallo, in via Col di Lana. L’anziano, un buon camminatore ma affetto da Alzheimer, si trovava in compagnia della moglie per raccogliere asparagi quando si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Le operazioni di ricerca sono in pieno svolgimento. Un elicottero dei Vigili del Fuoco ha già effettuato un primo sorvolo dell’area, mentre sono in arrivo le squadre con droni e le unità cinofile specializzate. 🔗laprimapagina.it

Trasportato all’ospedale in ambulanza scompare a 83 anni, il figlio: “Aiutatemi, sono preoccupato” - Paura per un uomo anziano scomparso da Roma dopo essere stato trasportato in ospedale su un'ambulanza. L'appello del figlio: "Non è in buona salute aiutatemi a trovarlo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Perugia, camper va a fuoco: grave bimba di tre anni - Un camper, in sosta a Valdorda di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, è andato a fuoco questa mattina per cause presumibilmente accidentali. Feriti un uomo, la moglie e la figlia minore della coppia, 3 anni. I genitori sono stati portati in ospedale, non in gravi condizioni, mentre la piccola è stata trasportata al Meyer di Firenze in prognosi riservata. Illesa la figlia maggiore della coppia, 4 anni. 🔗tg24.sky.it

Approfondimenti da altre fonti

