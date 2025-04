Auto in fiamme a Tocco Caudio | intervengono carabinieri e vigili del fuoco

Tocco Caudio. Una Volkswagen Golf Station Wagon di proprietà di un impiegato, parcheggiata sul ciglio della strada, lungo il secondo corso, è improvvisamente andata a fuoco tra le 23:30 e mezzanotte.A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, attirati dalle fiamme che avvolgevano il veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Montesarchio e i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che hanno domato l'incendio. Nonostante l'intervento dei pompieri, l'Auto è andata completamente distrutta.Dai primi rilievi non sono emersi elementi che facciano pensare a un atto doloso. L'ipotesi più accreditata è quella di un guasto elettrico o di un cortocircuito che avrebbe innescato le fiamme mentre l'Auto era ferma.

