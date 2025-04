Ilgiorno.it - Dongo: neofascisti ricordano Benito Mussolini con il saluto romano nell’ottantesimo della morte

, 27 aprile 2025 – Mattinata movimentata sul lago di Como. Oggi, domenica 27 aprile, come ogni anno, si sono ritrovati frae Giulino di Mezzegra, località lacustri i cui nomi sono destinati a rimanere per sempre scolpite nella storia d’Italia, militanti di gruppi e gruppuscoli di estrema destra ed esponenti delle associazioni antifasciste, Anpi in primis. Su fronti, ovviamente, opposti.Le manifestazioniDa una parte gli esponenti di estrema destra sono venuti a rendere omaggio ae ai gerarchi nazisti catturati con lui il 27 aprile 1945 mentre si stavano rifugiando in Svizzera. Il Duce, in quell’occasione, indossava un cappotto delle SS, cercando di spacciarsi per tedesco. A organizzare l’evento è stata, come di consueto, l' associazione culturale "Mario Nicollini", intitolata all'ex presidente comasco dell'Unione combattentiRepubblica sociale, morto una decina di anni fa.