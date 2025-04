Ascolti TV 25 aprile 2025 | Tradimento vince la serata su Canale 5 con il 149% di share

Ascolti TV 25 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 25 aprile 2025. I dati Auditel di venerdì 25 aprile 2025 incoronano Tradimento su Canale 5 come il programma più visto della prima serata, con 2.301.000 spettatori e 14,9% di share.Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.IndiceAscolti TV prima serata – Venerdì 25 aprile 2025Analisi della serataDati Auditel Ascolti TV del 25 aprile 2025Ascolti TV prima serata – Venerdì 25 aprile 2025Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di venerdì 25 aprile:In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICanaleProgrammaSpettatorishareRai 1Fuochi d’artificio – Ribelle2. .com - Ascolti TV 25 aprile 2025: “Tradimento” vince la serata su Canale 5 con il 14,9% di share Leggi su .com TV 25– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della primadi venerdì 25. I dati Auditel di venerdì 25incoronanosu5 come il programma più visto della prima, con 2.301.000 spettatori e 14,9% di.Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.IndiceTV prima– Venerdì 25Analisi dellaDati AuditelTV del 25TV prima– Venerdì 25Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di primadi venerdì 25:In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIProgrammaSpettatoriRai 1Fuochi d’artificio – Ribelle2.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti TV 25 aprile 2025: “Tradimento” vince la serata su Canale 5 con il 14,9% di share - Ascolti TV 25 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 25 aprile 2025. I dati Auditel di venerdì 25 aprile 2025 incoronano Tradimento su Canale 5 come il programma più visto della prima serata, con 2.301.000 spettatori e 14,9% di share. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. 🔗.com

Ascolti tv: Fuochi d’artificio, Tradimento | Dati Auditel, venerdì 25 aprile 2025 - Ascolti tv di venerdì 25 aprile 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Fuochi d’artificio” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 25 aprile 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Fuochi d’artificio vs Tradimento. 🔗superguidatv.it

Ascolti TV 12 aprile 2025: trionfa Amici 24 – Il Serale su Canale 5 con il 25,9% di share - Sabato 12 aprile 2025 è stata la serata del grande successo per Amici 24 – Il Serale su Canale 5, che conquista il primo posto nei dati Auditel per gli ascolti tv della prima serata con 3.555.000 spettatori e un eccellente 25,9% di share. Lo show ideato da Maria De Filippi continua a dominare il sabato sera televisivo italiano. Scopri tutti i dati Auditel e gli ascolti TV della prima serata sulle principali reti generaliste italiane. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Ascolti tv ieri sabato 26 aprile chi ha vinto tra Amici e Porta a Porta, boom per i funerali di Papa Francesco; Ascolti tv venerdì 25 aprile: chi ha vinto tra Fuochi d’artificio e Tradimento; Ascolti tv di ieri venerdì 25 aprile: chi ha vinto tra Fuochi d'artificio, Tradimento e Propaganda Live; Ascolti tv del 25 aprile, chiude Fuochi d’artificio. Chi ha vinto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti tv venerdì 25 aprile: chi ha vinto tra Fuochi d’artificio e Tradimento - Gli ascolti tv delle reti generaliste. Il programma di venerdì 25 aprile. Rai1 ha trasmesso la miniserie Fuochi d’artificio, Canale 5 la soap opera turca Tradimento. Vediamo chi ha vinto la gara ... 🔗fanpage.it

Ascolti tv del 25 aprile, chiude Fuochi d’artificio. Chi ha vinto - Chi ha vinto la sfida degli ascolti del 25 aprile per la chiusura di “Fuochi d’artificio”. I risultati dello share della Festa della Liberazione ... 🔗dilei.it

Ascolti tv, Tradimento batte Fuochi d'artificio, volano le storie di Quarto Grado - Gli ascolti del prime time televisivo del 25 aprile hanno visto, in prime time su Rai1, la serie Fuochi d'artificio, con Carla ... 🔗iltempo.it