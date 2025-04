Paura a Cermenate | il serbatoio collassa carburante in fiamme fermato a pochi metri dai tir

Tensione nella serata di ieri, 25 aprile, a Cermenate lungo la strada statale dei Giovi, dove intorno alle 22.20 è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco a causa dell'incendio di un'autovettura in sosta. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un piazzale sterrato utilizzato come parcheggio.

Paura a Cermenate: il serbatoio collassa, carburante in fiamme fermato a pochi metri dai tir - Tensione nella serata di ieri, 25 aprile, a Cermenate lungo la strada statale dei Giovi, dove intorno alle 22.20 è stato necessario un interventdei vigili del fuoco a causa dell’incendio di un'autovettura in sosta. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un piazzale sterrato utilizzato come... 🔗quicomo.it

Tennis, attimi di paura a Bogotà: Francesca Jones collassa in campo. Poi il sospiro di sollievo - Attimi di vera paura al Torneo WTA di Bogotà. In occasione dell’incontro valido per i sedicesimi di finale contro Julia Reira, la britannica Francesca Jones è collassata in campo mentre stava servendo, suscitando parecchia agitazione tra i presenti. Il fatto è successo nel pomeriggio italiano di oggi, mercoledì 2 aprile. La tennista, fortunatamente, è fuori pericolo. Il malore nello specifico è arrivato nel corso del terzo set, maturato dopo che Reira si era imposta per 6-2, salvo poi venire ripresa dall’atleta d’Oltremanica per 5-7. 🔗oasport.it

Borse a picco, volano gli indici della paura: livelli superiori a quelli del marzo 2020 - L’offensiva commerciale lanciata da Donald Trump il 2 aprile ha fatto perdere alle borse europee 1.924 miliardi di euro in tre sedute. Solo oggi, lunedì 7, i listini del Vecchio continente hanno lasciato sul terreno 683 miliardi. L’indice paneuropeo Stoxx 600 è sceso del 4,5%. A volare, nel frattempo, sono i cosiddetti “indici della paura” che misurano l’incertezza – volatilità – attesa dai trader. 🔗ilfattoquotidiano.it

Provincia di Como, l’auto prende fuoco, il serbatoio del carburante collassa con Tir fermo a poca distanza - Auto a fuoco ieri sera in provincia di Como attorno alle 22.20: l’incendio dell’auto in sosta è avvenuto sulla Statale Dei Giovi in Cermenate, all’interno di un piazzale sterrato con parcheggio anche ... 🔗comozero.it