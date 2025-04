Milan Jovic si ferma nel riscaldamento | cosa si è fatto

Jovic si fa male nel riscaldamento e va in panchina: come cambia l’attacco del Milan a Venezia - Il Milan costretto ad una modifica della formazione poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Venezia: problema muscolare per Jovic nel riscaldamento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Walker si ferma, il Milan perde un altro pezzo: out con l’Udinese e derby a rischio - Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby 🔗pianetamilan.it

Il papà di Jovic: “Besiktas e Trabzonspor? Corretto, ma dovrebbe restare al Milan”. Cosa filtra sul futuro - Dopo mesi e mesi trascorsi tra panchina e tribuna Luka Jovic si sta trasformando nell`arma in più di Sergio Conceicao per questo finale di... 🔗calciomercato.com

Venezia Milan, infortunio improvviso e formazione ribaltata: ora cambia tutto - Clamoroso colpo di scena a pochi minuti dall'inizio del match tra Venezia e Milan. Una situazione davvero sorprendente. 🔗spaziomilan.it