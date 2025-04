Il caso dello chef condannato per violenza sessuale Non era intenzionale ho toccato il seno alla cameriera con un gomito

violenza sessuale una sua collega, cameriera, che ha subito la molestia durante il turno di lavoro. Il caso è ricostruito dal Corriere della Sera anche perché l’imputato in sua difesa ha ammesso di aver toccato sì il seno della collega, ma accidentalmente, passando per lo stretto corridoio del locale, e con il gomito. Un racconto che però non ha convinto i giudici che lo hanno condannato.Il “palpeggiamento” con gomitoSecondo quanto ricostruito da Il Corriere della Sera i fatti risalgono tra settembre e novembre del 2018.A denunciare l’uomo la donna dipendente del ristorante, che ha raccontato alle forze dell’ordine i palpeggiamenti subiti. Leggi su Open.online Ha ricevuto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione un quarantaquattrenne, ex cuoco di un ristorante in via Piave, nel quartiere Ludovisi a Roma. Ad accusarlo diuna sua collega,, che ha subito la molestia durante il turno di lavoro. Ilè ricostruito dal Corriere della Sera anche perché l’imputato in sua difesa ha ammesso di aversì ildella collega, ma accidentalmente, passando per lo stretto corridoio del locale, e con il. Un racconto che però non ha convinto i giudici che lo hanno.Il “palpeggiamento” conSecondo quanto ricostruito da Il Corriere della Sera i fatti risalgono tra settembre e novembre del 2018.A denunciare l’uomo la donna dipendente del ristorante, che ha raccontato alle forze dell’ordine i palpeggiamenti subiti.

