Schianto in moto a Miami | morto un sommelier di Azzano Decimo

Miami, in Florida. Francesco Plati, sommelier di 46 anni originario di Azzano Decimo, ha perso la vita dopo aver riportato delle gravi ferite causate dalla caduta in moto. Non sono al momento chiare le dinamiche dello Schianto su cui. Pordenonetoday.it - Schianto in moto a Miami: morto un sommelier di Azzano Decimo Leggi su Pordenonetoday.it Tragico incidente nella giornata di giovedì 24 aprile a, in Florida. Francesco Plati,di 46 anni originario di, ha perso la vita dopo aver riportato delle gravi ferite causate dalla caduta in. Non sono al momento chiare le dinamiche dellosu cui.

