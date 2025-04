Le condizioni del bomber notte difficile | Non sono stato benissimo

condizioni di saluteUna notte difficile, con i dolori che si sono fatti sentire. Christian Vieri aggiorna i propri fan sulle condizioni di salute, dopo quanto accaduto nel corso della vacanza alle Maldive.Le condizioni del bomber, notte difficile: “Non sono stato benissimo” (LaPresse) – Calciomercato.itL’ex attaccante di Inter, Juventus e Lazio ha dovuto interrompere le vacanze con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie a causa di un problema ad un polmone. Partito già dall’Italia con qualche acciacco, l’ex calciatore sperava di poter stare meglio grazie ad un antidolorifico e al sole e al mare delle Maldive. Così non è stato e con i sintomi che peggioravano si è resa necessaria una visita in ospedale dove, come raccontato dallo stesso Vieri, gli hanno trovato un fischio al polmone. Calciomercato.it - Le condizioni del bomber, notte difficile: “Non sono stato benissimo” Leggi su Calciomercato.it L’ex attaccante racconta le sue difficoltà e prova a tranquillizzare i fan sulle suedi saluteUna, con i dolori che sifatti sentire. Christian Vieri aggiorna i propri fan sulledi salute, dopo quanto accaduto nel corso della vacanza alle Maldive.Ledel: “Non” (LaPresse) – Calciomercato.itL’ex attaccante di Inter, Juventus e Lazio ha dovuto interrompere le vacanze con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie a causa di un problema ad un polmone. Partito già dall’Italia con qualche acciacco, l’ex calciatore sperava di poter stare meglio grazie ad un antidolorifico e al sole e al mare delle Maldive. Così non èe con i sintomi che peggioravano si è resa necessaria una visita in ospedale dove, come raccontato dallo stesso Vieri, gli hanno trovato un fischio al polmone.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancora una “notte tranquilla” per Papa Francesco, il bollettino sulle condizioni - (Adnkronos) – Ancora una "notte tranquilla" per Papa Francesco, che ora "riposa". Sono queste le ultime notizie sulle condizioni del Pontefice, ricoverato per una polmonite bilaterale al Gemelli dal 14 febbraio scorso, riportate negli aggiornamenti di oggi del Vaticano. Secondo le notizie di ieri, il Santo Padre era stabile. "Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva […] L'articolo Ancora una “notte tranquilla” per Papa Francesco, il bollettino sulle condizioni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Papa Francesco, le condizioni di salute sono stabili: “Ha riposato bene questa notte”, come sta oggi 5 marzo - Come sta papa Francesco al ventesimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. La prognosi resta riservata. Le ultime news e gli aggiornamenti di questa mattina della sala stampa della Santa Sede: questa notte ha riposato bene, si è svegliato dopo le 8.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, condizioni di salute stabili: “Notte Tranquilla”, gli aggiornamenti dal Vaticano - Papa Francesco ha dormito in maniera tranquilla stanotte e ora sta riposando, lo comunicano dal Vaticano nell’aggiornamento mattutino di oggi, lunedì 10 marzo, sulle condizioni del Pontefice ricoverato al Policlinico Gemellli di Roma per una polmonite bilaterale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Le condizioni del bomber, notte difficile: “Non sono stato benissimo”; È morto Totò Schillaci, il bomber delle Notti magiche di Italia '90; Taremi torna Principe di Persia e si prende l’Inter: assist e gol d’autore nella notte più difficile; Salernitana, Cerri: Momento difficile, non ci dormo la notte! Siamo tutti con Breda. 🔗Cosa riportano altre fonti