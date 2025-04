Il Pordenone Fc rafforza il settore giovanile con la Wepn Academy

Pordenone. È questo l'obiettivo di Wepn Academy. Un progetto nato grazie alla collaborazione dei settori giovanili di Pordenone, San Francesco e Villanova.L'iniziativa è partita grazie all'intesa delle tre società Pordenonesi. Pordenonetoday.it - Il Pordenone Fc rafforza il settore giovanile con la Wepn Academy Leggi su Pordenonetoday.it Un progetto condiviso e dedicato ai giovani calciatori di. È questo l'obiettivo di. Un progetto nato grazie alla collaborazione dei settori giovanili di, San Francesco e Villanova.L'iniziativa è partita grazie all'intesa delle tre societàsi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Pordenone Fc rafforza il settore giovanile con la Wepn Academy - Un progetto condiviso e dedicato ai giovani calciatori di Pordenone. È questo l'obiettivo di Wepn Academy. Un progetto nato grazie alla collaborazione dei settori giovanili di Pordenone, San Francesco e Villanova. L'iniziativa è partita grazie all'intesa delle tre società pordenonesi... 🔗pordenonetoday.it

Il Pordenone Fc a un passo dalla promozione: 4-1 nel derby con la Spal - Quattro reti. Quattro punti necessari per la promozione aritmetica in Eccellenza. Sono i numeri del derby con la Spal che si è svolta questo pomeriggio allo stadio Bottecchia. Come sempre il pubblico ha fatto sentire la sua presenza sostenendo i neroverdi per tutta la durata della partita... 🔗pordenonetoday.it

Pordenone FC forte e fortunato, la promozione si avvicina - Il Pordenone FC sta dominando il girone A di Promozione. I ragazzi di mister Campaner al termine della 23esima giornata sono saldamente al primo posto con 57 punti. E se non bastasse il ruolino di marcia da "schiacciasassi" con 18 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte, arriva anche un pizzico di... 🔗pordenonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Pordenone Fc rafforza il settore giovanile con la Wepn Academy; Due colpi di mercato per il Pordenone Fc: presi Carniello e Moras; Serie C mercato. Gli ultimi quattro innesti della Ternana!; Calcio, tre giovani ex Pordenone nella Nazionale Under 17. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Pordenone vince il “derby della Capitale” con il Torre ed è promosso in Eccellenza - PORDENONE – Il Nuovo Pordenone Fc ha vinto (3-0) il derby simpaticamente chiamato “della Capitale” a Torrefatto e ha conquistato la matematica promozione in Eccellenza. Bastava, infatti, un pareggio ... 🔗pordenoneoggi.it