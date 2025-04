Scomparso da giorni a Pellaro l' appello di una donna per ritrovare il compagno

appello diffuso sui social da Luana Foti, che denuncia la scomparsa del compagno Giuseppe Pasquale Miraglia. Del 22enne si sono perse le tracce a Pellaro dal 22 aprile, giorno in cui il ragazzo dopo una lite con la fidanzata è andato via diretto verso la. Reggiotoday.it - Scomparso da giorni a Pellaro, l'appello di una donna per ritrovare il compagno Leggi su Reggiotoday.it E' diventato virale in queste ore l'diffuso sui social da Luana Foti, che denuncia la scomparsa delGiuseppe Pasquale Miraglia. Del 22enne si sono perse le tracce adal 22 aprile, giorno in cui il ragazzo dopo una lite con la fidanzata è andato via diretto verso la.

