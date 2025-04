Marito e moglie si schiantano in moto | gravissimo incidente a Porlezza

incidente stradale questa mattina, sabato 27 aprile 2025, a Porlezza. Intorno alle 11.30, in via Osteno, all'altezza del civico 16, una moto con a bordo una coppia proveniente dal Milanese — precisamente da Cinisello Balsamo — è finita violentemente contro un'auto parcheggiata lungo la. Quicomo.it - Marito e moglie si schiantano in moto: gravissimo incidente a Porlezza Leggi su Quicomo.it Gravestradale questa mattina, sabato 27 aprile 2025, a. Intorno alle 11.30, in via Osteno, all'altezza del civico 16, unacon a bordo una coppia proveniente dal Milanese — precisamente da Cinisello Balsamo — è finita violentemente contro un'auto parcheggiata lungo la.

