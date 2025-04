Lasciano tutto per raggiungere Irene dopo l' incidente | raccolta fondi per i genitori

Irene sta affrontando un momento delicato e i suoi genitori hanno fatto l'unica cosa che sentivano giusta: lasciare tutto per starle accanto. È arrivata in Italia dalla Spagna per studiare infermieristica, ma un grave incidente ha messo in pausa la sua vita e quella delle persone che la amano.

Dopo l'incidente, i genitori lasciano tutto per aiutare Irene: parte la raccolta fondi - La giovane studentessa spagnola, residente nel Veronese, a gennaio era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in Trentino e ora deve sottoporsi ad una lunga riabilitazione ... 🔗veronasera.it